2025 NBA明星賽詳解直播賽程|投票結果&賽制亮點全攻略

掌握2025 NBA全明星賽三天賽程完整資訊！票數排行、直播平台推薦及門票購買全指南，附明星賽獎金與亮點賽制分析。
掌握2025 NBA全明星賽三天賽程完整資訊！票數排行、直播平台推薦及門票購買全指南，附明星賽獎金與亮點賽制分析。
隨著NBA聖誕大戰熱潮落下帷幕，緊接而來的是籃球迷最期待的一年一度全明星週末！2025 NBA明星賽將於2025年2月16日至2月18日舉行。在這三天裡，無論是高光的新秀挑戰賽、緊張有趣的技巧與三分球大賽，還是充滿娛樂性的全明星正賽，都會讓全球球迷目不轉睛。
本文細心整理了2025NBA明星賽詳細資訊，包括直播推薦管道、完整賽程表、投票結果、門票購買資訊及核心賽制規則，
更延伸介紹明星賽的精彩看點與賽事亮點！讓你輕鬆掌握NBA明星賽的每一個重點。
想要觀看2025 NBA明星賽直播？不想遺漏任何一場經典？我們推薦【Betone娛樂城】，不僅能輕鬆觀看各場賽事直播，還結合NBA運動彩的投注機制，為觀賽增添更多樂趣！
NBA全明星賽的三天賽事，每一日的活動都各具亮點，無論是技巧挑戰賽的創意看點，還是全明星正賽的個人技術展示，都不容錯過！以下為完整賽程安排：
|日期
|賽事
|活動簡介
|2025/2/16 (第一天)
|新秀挑戰賽
|資深新秀與二年級球員的混合賽事，展示未來之星的籃球才華與對抗實力。
|名人賽
|NBA邀請名人、藝人和非現役球員對決，一場趣味滿點的籃球表演秀。
|2025/2/17 (第二天)
|技巧挑戰賽
|測試NBA球員運球、傳球和投籃的多項技能，是一場融合競技性與趣味的比賽活動。
|三分球大賽
|比賽球員需在限時內從不同位置投籃，以累積得分為目標，射手的精準與速度在此一覽無遺！
|灌籃大賽
|球員以創意與爆發力完成各種炫目灌籃，裁判根據動作難度與表現評分，當晚最具視覺震撼的比賽之一！
|2025/2/18 (第三天)
|全明星正賽
|東區與西區明星球員分隊對抗（或由球員隊長自選隊伍），籃球爆發力與娛樂性兼具，全場充滿高光鏡頭！
|MVP 頒獎
|主辦單位將評選最佳球員，頒發「明星賽 MVP」象徵年度個人至高榮譽。
|排名
|球員名稱
|票數
|1
|字母哥 (Giannis Antetokounmpo)
|1,710,630 票
|2
|塔圖姆 (Jayson Tatum)
|1,385,851 票
|3
|唐斯 (Karl-Anthony Towns)
|1,099,966 票
|4
|班凱羅 (Paolo Banchero)
|484,096 票
|5
|杰倫布朗 (Jaylen Brown)
|433,636 票
|排名
|球員名稱
|票數
|1
|約基奇 (Nikola Jokic)
|1,422,121 票
|2
|杜蘭特 (Kevin Durant)
|1,268,799 票
|3
|詹姆斯 (LeBron James)
|1,167,661 票
|4
|安東尼戴維斯 (Anthony Davis)
|999,540 票
|5
|文班亞馬 (Victor Wembanyama)
|928,501 票
NBA明星賽是一年一度的籃球「娛樂+競技」盛典，全聯盟最佳球員齊聚一堂，帶來各式比賽、花式灌籃和趣味挑戰。以下是2025年的主要亮點與賽制改變：
2025 NBA明星賽即將揭開帷幕，請鎖定賽程！！我們將為您持續更新即時比賽比分、深度戰術拆解與精彩Highlights集錦！不要錯過每一個令人沸騰的精彩瞬間！
Sorry, no other posts related this article.